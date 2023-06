Incidente tra auto e scooter, Alessio muore a 40 anni

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 18 giugno a Spoleto. Lungo viale Marconi a Spoleto, per cause in fase di accertamento, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. Sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco e il 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi: l'uomo alla guida dello scooter, Alessio Rigozzo, è morto a 40 anni. Lascia una bambina di sei anni.

La notizia è riportata dai quotidiani locali.