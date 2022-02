Il furbetto non vuole pagare la bolletta e prova l'allaccio alla rete pubblica: salta la luce a tutto il quartiere

Non voleva pagare la bolletta della luce e così ha pensato di fare la furbata: allacciarsi direttamente alla rete pubblica per dare energia e illuminazione alla propria abitazione. Un'operazione sulla carta apparentemente facile mentre in pratica complessa e per pochi tecnici specializzati. E infatti il furbetto non solo non ha illuminato la casa ma ha spento le luci a tutto un quartiere. L'anomalia del guasto ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri insieme al personale dell’Enel che una volta recati sul posto del potenziale corto circuito hanno trovato il furbetto autore della manomissione un uomo, un quarantenne, che aveva effettuato un tentativo di allaccio abusivo. L'uomo è stato identificato e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di danneggiamento, tentativo di furto di energia elettrica e interruzione di pubblico servizio. I tecnici dell'Enel hanno ripristinato il danno dopo un'ora di intervento.