Assalto in casa in pieno pomeriggio, il proprietario mette in fuga i ladri

Assaltano un'abitazione in pieno pomeriggio, il proprietario li mette in fuga. E' successo a Spoleto. Intorno alle 18, ricostruisce la Questura di Perugia, il proprietario di casa, dopo aver sentito dei forti rumori provenire dal salone della propria abitazione, ha deciso di andare a verificare di persona quanto stesse accadendo.

Dopo aver acceso la luce ha notato la presenza di due persone che, dopo aver forzato la porta finestra, stavano per accedere all’interno dell’appartamento. A quel punto ha urlato, mettendo in fuga le due persone che, dopo aver raggiunto il giardino dell’abitazione, hanno scavalcato la recinzione facendo perdere le proprie tracce. Poi ha chiamato la polizia.

Sul posto, oltre all pattuglia, sono intervenuti i tecnici della Polizia Scientifica che hanno raccolto tutte le informazioni utili e verificato la presenza di sistemi di videosorveglianza per l’acquisizione di immagini utili alle indagini. Ora è caccia ai due ladri.