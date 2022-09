Cittadino si accorge di una fuga di gas ed evita il peggio: l'intervento di Polizia e tecnici specializzati

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti in via Mameli dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava spostando le transenne posizionate per interdire l’accesso al vicolo San Matteo. Il cittadino - 66enne - si era accorto che qualcosa non andava per verso il giusto: temeva una fuga da gas dagli impianti di un palazzo all'interveno del vicono transennato. E aveva ragione tanto è vero che la Polizia ha subito allertato gli operatori specializzati della Vus che oltre a confermare l'uscita anomalo e pericolosa di metano, hanno riparato la perdita a tempo record mettendo in sicurezza l'area.