Evaso dai domiciliari e con marijuana in tasca, arrestato

Doveva essere ai domiciliari a casa di un amico. Invece era per strada, con in tasca marijuana. Gli agenti del commissariato di Spoleto lo hanno notato aggirarsi nei pressi di un condominio e poi scappare alla loro vista. Ha provato a nascondersi in un garage, ma senza successo.

Dagli accertamenti è emersa l'identità del giovane, 34enne albanese, per il quale era predisposta la detenzione ai domiciliare. Restrizione violata, per cui è stato arrestato. Il Giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura, disponendo la detenzione in carcere