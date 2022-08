Guardia di finanza, avvicendamento a Spoleto: il capitano Elisa Renzi è il nuovo comandante della compagnia

Il capitano Elisa Renzi è il nuovo comandante della compagnia di Spoleto della Guardia di finanza.

Prende il posto del xapitano Lorenza Monetta, trasferita al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, a cui il comandante provinciale di Perugia ha espresso il proprio ringraziamento per il proficuo lavoro svolto ed il prezioso contributo offerto nei tre anni di comando, augurando sempre maggiori successi e gratificazioni personali e professionali.

Elisa Renzi, nata a Bari nel 1995, laureata in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, al termine del corso di formazione quinquennale presso l’Accademia del Corpo, ha retto il Nucleo Operativo del Gruppo di Pozzuoli (NA) e, successivamente, è stata impiegata presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L’Aquila, quale Comandante di Plotone degli allievi marescialli in addestramento.

Al capitano Renzi spetta l’importante compito di dirigere la Compagnia di Spoleto nella cui circoscrizione di servizio sono ricompresi 13 comuni della provincia di Perugia.