Spoleto, positivo al Covid viola la quarantena e va in farmacia con i documenti di un altro per fargli ottenere il green pass

E' positivo al Covid, viola la quantena e va in farmacia con i documenti di altro per fare un tampone e fargli ottenere il green pass. E' successo a Spoleto e l'uomo è stato denunciato dai carabinieri per violazione della quarantena e sostituzione di persona.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo, positivo al coronavirus e in quarantena, si è recato in una una farmacia della città con i documenti di altro soggetto a lui vicino e ha cercato di farsi effettuare il tampone per "consentire al titolare del documento di ricevere un green pass valido essendo lui soggetto non titolare di green pass".

L'uomo è stato denunciato per "violazione della quarantena domiciliare con esposizione a rischio della salute pubblica, relativamente alla possibile diffusione del virus" e "presentazione di documentazione identificativa di altro individuo, evidenziando una sostituzione di persona con il fine ultimo di accreditare con la certificazione green pass un soggetto privo di documento sanitario dedicato".