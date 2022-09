Spoleto, controlli alla fiera: sequestro e maxi multa fino a 26mila euro

Controlli alla Fiera della Madonna di Loretto, sequestro e maxi multa in arrivo. Gli agenti della polizia locale di Spoleto e i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno squestrato 6 pistole, 1 fucile e 72 bombole di “power gun air”, tutte destinate agli sportivi e appassionati di soft air a un commerciante laziale che le esponeva al pubblico per la vendita. Posti sotto sequestro anche due maschere e un tiro a segno.

"Le confezioni in cui erano riposte le armi e gli involucri di “power air gun” - spiega una nota dell'Agenzia - non presentavano, a vario titolo, le indicazioni del produttore o importatore stabilito nell’Unione Europea, la presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente e le istruzioni, prescrizioni e destinazione d’uso in lingua italiana. Violazioni principalmente al Codice di consumo, in materia di sicurezza dei prodotti e di marcatura CE, in alcuni casi totalmente assente".

Il mancato rispetto delle norme in tema di consumo comporterà una sanzione amministrativa che può arrivare fino a un massimo di quasi 26mila euro.