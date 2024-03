Blitz dei carabinieri nei cantieri: denunce e maxi multe

Blitz dei carabinieri di Spoleto, del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia e dell’Ispettorato territoriale di Perugia, in quattro cantieri edili di Spoleto per la verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro.

I carabinieri, spiega una nota, hanno riscontrato "una serie di violazioni connessi al datore di lavoro, obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la mancata sicurezza del ponteggio, la mancanza della cassetta di primo soccorso, la viabilità del cantiere e violazioni connesse alla sicurezza".

In un cantiere i militari hanno riscontrato "la presenza di due lavoratori regolarmente assunti e un lavoratore in nero, gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e per questi motivi si procedeva ad adottare provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale della ditta con decorrenza immediata".

Il bilancio è di cinque persone denunciate e 23.000 euro circa di multe.