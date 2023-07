Vede i poliziotti e scappa, in tasca due coltelli: "Sono per difesa personale"

Vede i poliziotti e scappa. Ma non va lontano. Gli agenti hanno denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere un 43enne, cittadino italiano con numerosi precedenti. È successo a Spoleto, in piazza Vittoria.

L'uomo ha tentato di sottrarsi a un controllo, ma gli è andata male. Una volta raggiunto dai poliziotti ha consegnato spontaneamente due coltelli a serramanico.

"Sentito in merito al possesso delle armi, l’uomo si è giustificando dichiarando di averli con sé per difesa personale", spiega la polizia.

Il 43enne è stato denunciato per il reato di possesso di oggetti atti a offendere. I coltelli, invece, sono stati sottoposti a sequestro.