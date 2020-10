Coronaviris, studenti e insegnanti positivi. Ordinanza a Spoleto: chiusa scuola fino al 24 ottobre

Positivi sette alunni e due insegnanti. E' questo quanto ha riscontrato la task-force sanitaria a Spoleto nella scuola di San Nicolò. Il sindaco Umberto De Augustinis ha firmato l'ordinanza per la chiusura della primaria “Le Corone”. La chiusura, che interesserà in totale 15 classi comprese le quattro della scuola primaria “Francesco Toscano”, è prevista dal 14 al 24 ottobre.

“Si tratta di una chiusura preventiva che condivido pienamente in un’ottica di prevenzione – sono state le parole della dirigente scolastica del 2° Circolo Didattico Silvia Mattei – Ringrazio sia la Usl Umbria 2, che ieri ha subito effettuato un sopralluogo, sia il Comune di Spoleto per la celerità con cui tutto si è svolto. Dispiace dove far stare a casa così tanti alunni, ma spero fortemente che questa situazione si risolva il più presto possibile”.