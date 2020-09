Covid, conferma ufficiale dalla task-force sanitaria: a Spoleto un'intera classe in isolamento

C'è la conferma ufficiale da parte delle autorità sanitarie a riguardo di una intera classe di studenti messa in isolamento dopo che uno dei ragazzi è risultato positivo al Covid19. Si tratta di una delle classi del Liceo Scientifico "Volta" di Spoleto. "In attuazione delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Usl Umbria 2 ha disposto l'isolamento fiduciario per gli alunni di una classe dell'istituto scolastico in seguito all'esito positivo al Covid-19 riscontrato in un giovane studente". Il ragazzo, secondo l'autorità sanitaria, è totalmente asintomatico e attualmente in isolamento domiciliare ed è stato individuato grazie alle attività di contact tracing effettuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria dopo che una familiare, lunedì scorso, è risultata positiva al tampone rinofaringeo effettuato dai sanitari spoletini.

"A titolo precauzionale la classe - si legge nella nota ufficiale - studenti ed insegnanti, è stata messa in quarantena per permettere un'approfondita indagine epidemiologica e tracciare i contatti stretti del giovane. Saranno quindi eseguiti i tamponi a quanti, tra studenti, insegnanti e personale scolastico, sono venuti a contatto con il ragazzo. È inoltre prevista la sanificazione dei locali e dei servizi igienici. La direzione sanitaria dell'azienda Usl Umbria 2 intende rassicurare genitori, studenti e personale dell'istituto: "La situazione è presidiata e pienamente sotto controllo".