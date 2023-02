Un tesoro in casa: 61enne denunciato per ricettazione di beni culturali. Blitz dei carabinieri di Spoleto e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale in un'abitazione. Sequestrati numerosi reperti archeologici di origine etrusca e della Magna Grecia. Diciotto reperti - vasi, monete e altri oggetti - risalenti all'ottavo secolo avanti Cristo.