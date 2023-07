Blitz nei cantieri: maxi multe e denunce

Controlli nei cantieri di Spoleto. In campo carabinieri e personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia. Quattro le persone denunciate. Elevate anche sanzioni per 15mila euro in totale.

I controlli, scrivono i carabinieri, "hanno consentito di individuare una serie di violazioni connesse al datore di lavoro, obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la mancata sicurezza del ponteggio, la mancanza della cassetta di primo soccorso, la viabilità del cantiere e violazioni riguardanti la sicurezza".