Vede i carabinieri e scappa: fuggitivo catturato e rinchiuso in carcere

Vede i carabinieri e scappa, lasciando l'auto con dentro 80 dosi di cocaina e 1400 euro in contanti. E' successo nelle campagne di Trevi. Ma il 25enne di origine albanese - ufficialmente espulso dall'Italia per 10 anni - finisce lo stesso dietro le sbarre. I carabinieri di Spoleto lo hanno stanato e arrestato, dando esecuzione a all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violazioni in materia di stupefacenti. L'uomo ora è rinchiuso in carcere.