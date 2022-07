Investe un capriolo nel cuore della notte: ennesimo incidente stradale sulla Flaminia

Incidente lungo la Flaminia: automobilista travolge e uccide un capriolo. E' successo a Spoleto, all'altezza del chilometro 133 nord della Strada Statale 3. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti sul posto per aiutare l'automobilista e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il guidatore ha raccontato agli agenti che l'animale ha saltato il guardrail e attraversato la strada. L'uomo non ha avuto alcuna possibilità di evitarlo ed ha anche cercato di salvarlo, senza riuscirci.

Si tratta dell'ennesimo incidente tra auto e animali selvatici lungo la Flaminia. Un fenomeno in aumento, con il conteggio degli incidenti che sale sempre di più. E sul fronte dei rimborsi automobilisti, motociclisti e autotrasportatori sono costretti a un calvario burocratico che spesso non porta a nulla.

Da tempo si chiedono degli speciali dissuasori per allontanare i selvati dalle strade più a rischio. Anche per via del forte aumento di caprioli e cinghiali. La Provincia sta sperimentando alcuni sistemi con buoni risultati, ma servono risorse importanti per proteggere animali selvatici e automobilisti.