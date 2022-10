Caos al Pronto Soccorso di Spoleto, 62enne distrugge distributori e si scaglia contro medici e pazienti

Un uomo di 62 anni ha creato il caos al Pronto Soccorso all'Ospedale di Spoleto. Completamente impazzito, senza apparente motivo, aveva iniziato ad urlare e a colpire i distributori automatici, importunando i pazienti in attesa e il personale dipendente. I medici e i para-medici hanno subito avvertito le forze dell'ordine per bloccare l'esagitato. Il sessantenne, dopo essere stato identificato, ha riferito di avere dei dolori fisici e alcune difficoltà personali che lo avevano portato ad agitarsi. Gli agenti e i carabinieri, a quel punto, dopo averlo tranquillizzato lo hanno affidato al personale sanitario per le cure mediche del caso.