Blitz in un appartamento a Spoleto: arrestato insospettabile, sequestrato oltre un etto di coca

Un etto di cocaina - diviso in 120 dosi - è stato sequestrato in casa di uno spoletito di 54 anni che era da tempo finito nei radar della Polizia di Spoleto per le sua presenza nelle piazze di spaccio monitorate costantemente dagli agenti. Nell'abitazione, durante la perquisizione sono stati trovati un bilancino di precisione, della sostanza da taglio e 1830€ in banconote prevalentemente da 50 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La dimostrazione di un giro molto importante che secondo gli inquirenti l'uomo cercava di nascondere dietro la sua piccola attività commerciale-sportiva alla periferia di Spoleto. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato l’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato al carcere di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida dell'arresto.