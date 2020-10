Spoleto, ladri forzano auto in sosta: una cittadina vede tutto e li fa arrestare

Due ladri sono stati bloccati dagli agenti della Volante del Commissariato di Spoleto sospresi mentre forzavano alcune auto in sosta nelle vie del centro abitato. L'intervento tempestivo della Polizia è stato possibile grazie alla segnalazione di una cittadina che, avendo notato due giovani ragazzi che stavano forzando un’autovettura parcheggiata al margine della strada, subito aveva chiamato il 113. I due malviventi, entrambi di nazionalità marocchina, avevano scassinato le autovetture per rubare all’interno. Un bottino in verità magrissimo a fronte di danni più pesanti: poche monete, alcuni oggetti. Il tutto è stato restituito ai legittimi proprietari. Per entrambi è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato in concorso.

