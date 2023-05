Caos al Pronto Soccorso, aggredisce i poliziotti e prova a rubare la pistola

Caos al Pronto Soccorso. Aggredisce i poliziotti e tenta di prendere la pistola di un agente. La polizia di Spoleto ha arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 45enne.

Tutto è cominciato in via Interna delle Mura, con i poliziotti intervenuti per un uomo a terra. Sul posto anche il 118. Il 45enne è stato portato al Pronto Soccorso. E qui la situazione è degenerata. L'uomo è andato in escandescenza, insultando i poliziotti e tentando di sottrarre la pistola d’ordinanza dalla fondina di un agente. Poi calci e testate ai poliziotti. E, infine, atti di autolesionismo.

I poliziotti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo e a portalo al commissariato. Un agente è rimasto ferito nella colluttazione.

Il 45enne è stato arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.