Spoleto, evade dai domiciliari e ruba l'auto dell'ospedale: arrestato e rinchiuso in carcere

Evade dai domiciliari e ruba l'auto dell'ospedale: arrestato e rinchiuso in cella. I carabinieri di Spoleto hanno dato esecuzione a una misura custodiale in carcere nei confronti di un 37enne originario del Lazio, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in una comunità.

L'uomo, accompagnato da un operato all'ospedale di Spoleto, ha rubato l'auto dell'azienda ospedaliera ed è scappato. Poi si è pentito e qualche minuto dopo è tornato indietro, restituendo l'auto dei utilizzata dal personale infermieristico per lo scarico di medicinali. I carabinieri di Spoleto hanno chiesto e ottenuto un aggravamento degli arresti domiciliari. Il 37enne è stato arrestato e rinchiuso in carcere.