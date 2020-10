Operazione anti-droga a Spoleto, fermato pusher dalla Polizia: sequestrati soldi e dosi di coca

Sequestrate a Spoleto una quarantina di dosi di cocaina già confenzionata e pronta per essere messe sul mercato cittadino. Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno seguito un sospetto in un popoloso quartiere della città dove già da diverso tempo si registravano strani giri. Appena l'uomo ha ceduto una dose ad un clienti sono scattate le manette ai polsi di un cittadino albanese di 25 anni, noto alle forze dell’Ordine come assuntore di sostanze stupefacenti. Gli equipaggi della Squadra Volante, dopo le perquisizioni, sono riusciti a sequestrare la cocaina e un piccolo tesoretto formato da banconot provetto di spaccio. Lo spacciatore è stato posto sotto custodia cautelare in carcere ed immediatamente accompagnato alla carcere di reclusione di Maiano-Spoleto.

