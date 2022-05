Fermato un uomo che stava entrando in tribunale armato: ecco un coltello veramente particolare e facile da nascondere...

E' stato individuato e fermato un uomo che, con un coltello, aveva tentato di superare i varchi di accesso al Tribunale di Spoleto. Fondamentale è stato in questo caso il metal detector gestito dalla vigilanza: infatti il coltello a serramanico era molto particolare, quando era richiuso assumeva la forma di una carta di credito e dunque facilmente occultabile in una tradizionale perquisizione.

L'uomo fermato è un 41enne con a carico pesanti precedenti per lesioni e violenza sessuale. Sentito dai poliziotti, si è giustificato dichiarando di essere un falegname e di utilizzare il coltello per motivi professionali. Ha poi raccontato che si era recato in Tribunale poiché parte in un procedimento civile e per distrazione aveva portato con sé il coltello. Alla fine l'arma è stata sequestrata e il 41enne denunciato per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.