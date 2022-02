Spintona i Carabinieri nel corso di un controllo durante il lockdown e fugge: processato

Fermato in giro per la città nel pieno del lockdown, in zona rossa, spintona i Carabinieri e si dà alla fuga.

Per quell’episodio è arrivato il decreto di citazione diretta a giudizio per un 42enne nigeriano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale in quanto “usava violenza per opporsi” ad un carabiniere “mentre compiva atti del suo ufficio”, cioè il controllo dello straniero che “lo spintonava facendolo cadere a terra e fuggiva”.

Il fatto è avvenuto a Perugia il 4 marzo del 2020 e oggi si è svolta la prima udienza davanti al giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia.

L’imputato è difeso dall’avvocato Luisa Manini che ha chiesto di poter patteggiare la pena in continuazione con un altro procedimento in cui aveva già patteggiato una condanna a 4 anni sempre per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentato omicidio.