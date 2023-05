Perugia, spinge uno scooter rubato per strada

Spinge per strada uno scooter rubato. E in tasca ha diversi arnesi per lo scasso: denunciato. È successo in via Pellini. L'uomo - cittadino italiano con numerosi precedenti - ha provato a scappare, ma i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Lo scooter è risultato rubato il 27 aprile. Il 52enne è stato perquisito: gli agenti hanno trovato un cacciavite, una forbice e alcune chiavi alterate. Così è stato denunciato per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Lo scooter è stato restituito alla legittima proprietaria.