IN BREVE | Fiamme in un sotto scale di una casa, rischio materiali infiammabili presenti: il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito e nessun danno rilevante alla struttura: ma tutto questo grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che sono riusciuti a mettere in sicurezza il locale dove all'interno c'erano materiali infiammabili. L'incendio è avvenuto in una casa a S. Apollinare vicino Spina e le fiamme erano scaturite da un mal funzionamento dal contatore elettrico. Sul posto sia due squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia che i tecnici dell'Enel.