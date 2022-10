Spende soldi falsi nei negozi di Gubbio per comperare i regali di Natale: condannato

Un anno di reclusione per avere spacciato banconote false in giro per Gubbio durante le festività natalizie.

A finire davanti al giudice un eugubino di 75 anni, difeso dagli avvocati Luigi Santioni e Claudio Fiorucci, con l’accusa di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto (il giudice ha derubricato questa accusa), di monete falsificate.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe “senza avere concorso nella contraffazione o alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita o con un intermediario” detenuto “monete contraffatte o alterate, e in particolare, complessivamente 10 banconote da 20 euro, tutte recanti lo stesso numero di serie”.

I fatti sarebbero stati accertati a Gubbio il 6 dicembre del 2013. Per l'accusa l'uomo non avrebbe partecipato alla falsificazione, ma avrebbe preso i soldi dai falsari per poi provare a spenderli in varie attività commerciali per testare la qualità del lavoro illegale.

I legali si sono riservati di proporre appello una volta depositate le motivazioni da parte del giudice.