Spello, lutto cittadino per la morte di Alice Antonelli: fissati i funerali

Lutto cittadino per il funerale di Alice Antonelli, la sedicenne morta in un in un tragico incidente stradale.

La giunta comunale di Spello, dove la giovane risiedeva, ha deliberato la proclamazione del lutto cittadino per domani, mercoledì 2 settembre. “Interpretando il sentimento della cittadinanza, la comunità di Spello si unisce al dolore dei familiari colpiti da questa grande tragedia” si legge in una nota del Comune. Il sindaco e una delegazione ufficiale del Comune parteciperanno al funerale in programma alle ore 15.30 nel parco di Villa Fidelia e le bandiere dei palazzi comunali saranno poste a mezz’asta. Gli esercizi commerciali sono invitati ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre. Sospese anche le attività ludiche e ricreative; sono sospese e le manifestazioni promosse dal Comune.

Alice Antonelli è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto il 22 agosto. La giovane era in compagnia di un’amica a bordo di uno scooter. Le due ragazze stavano percorrendo via IV Novembre a Foligno quando, in prossimità di un incrocio, il mezzo si è schiantato contro il palo del semaforo. Per Alice non c’è stato scampo, mentre l’amica è rimasta ferita.

L’autopsia effettuata all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno dal medico legale incaricato dalla Procura di Spoleto, Sergio Scalise Pantuso, e con l’assistenza del perito della famiglia della ragazza, il dottor Marco Maria Lini, ha evidenziato lesioni gravissime e diffuse. Ci vorranno sessanta giorni per l’elaborato completo.

Nel frattempo i genitori di Alice hanno presentato una denuncia alla Procura di Spoleto, assistiti dall’avvocato Piero Magrini, chiedendo di analizzare cosa sia successo nel periodo intercorso tra l’incidente, l’arrivo dei soccorsi, il trasporto in ospedale e il decesso della giovane.