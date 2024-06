Infiorate di Spello 2024, il gruppo “San Felice” vince con l’infiorata “Il bacio di Giuda”

Il vincitore assoluto del 61esimo concorso delle Infiorate di Spello è il gruppo “San Felice” con “Il bacio di Giuda” (infiorata n. 5) che, insieme all’ambito trofeo Properzio decretato dalla giuria tecnica, si aggiudica anche il premio speciale Daniele Ciampetti della giuria popolare costituita dagli stessi infioratori. La giuria ha assegnato la vittoria al gruppo guidato dal maestro infioratore Sandro Brunacci con la seguente motivazione: “Per aver rappresentato in maniera leggibile ed efficace il tradimento di Giuda, mettendo in evidenza da un lato le povertà umane, dall’altro il valore salvifico del sacrificio di Cristo. L’opera è sapientemente realizzata, in particolare in tutti i dettagli relativi alle fisionomie e negli accostamenti cromatici, con evidente ricerca degli effetti prospettici e un’attenta resa dei panneggi.”.

Dopo “San Felice”, salgono sul podio della categoria quadri 2024, al secondo posto il gruppo “Borgo” (infiorata n. 10) sotto la guida del maestro infioratore Ilaria Fastellini e al terzo posto il gruppo “Fonte di Borgo” capitanato dal maestro infioratore Francesco Guidi (infiorata n. 7).

Il primo classificato nella categoria tappeti figurativi va al gruppo “Le giovani di ieri” (infiorata n.72), seguito da “I grandi della Corta” (n. 80) e da “Via Cappuccini” (n. 75).

Il primo posto della classifica tappeti geometrici spetta al gruppo “Piazzetta SS Trinità” (infiorata n. 34), secondo posto per “Ciciano” (n. 37) e terzo posto per “Arco di Augusto” (n. 51).

Cinque i premi riconosciuti nella categoria Under 14: il primo classificato è il gruppo “Aisa junior” (infiorata n. 107), seguito da “Arco romano junior” (n. 102), “I primi petali” (n. 100), “Lisa-San Lorenzo junior” (n. 103) e infine “Fonte di Borgo junior” (n.105).

La giuria tecnica che ha valutato i quadri era composta da esperti in discipline artistiche, storiche e teologiche non appartenenti a nessun titolo all’Associazione, mentre la giuria che ha valutato le opere degli under 14 e i tappeti figurativi e geometrici era composta da ex infioratori.

La classifica completa dei quadri e dei tappeti sarà pubblicata www.infioratespello.it

SPELLO INVASA DAI TURISTI - La pioggia insistente, ma leggera, della tarda mattinata non ha pregiudicato la bellezza delle opere floreali adagiate sul selciato della strada e non ha scoraggiato i numerosi visitatori e turisti presenti a Spello per ammirare le infiorate e per partecipare alla processione del Corpus Domini, presieduta quest’anno dal cardinale Giuseppe Betori. In una città praticamente invasa da decine di migliaia di turisti durante l’intero weekend, gli infioratori di Spello hanno realizzato nella lunga notte die fiori circa 40 infiorate tra quadri, tappeti figurativi, tappeti geometrici e under14. Numerosi gli americani, i canadesi e gli australiani che hanno ammirato e anche partecipato attivamente alla preparazione delle infiorate, mentre dall’Italia spiccano i turisti provenienti dal Triveneto e dalle regioni del nord.