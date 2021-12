Spello, incidente sulla provinciale: mezzo spargisale si ribalta

Incidente lungo la strada provinciale di Spello nella serata di martedì 30 novembre. Un mezzo spargisale della Provincia di Perugia si è ribaltato. A darne notizia è il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, con un post su Facebook.

"È in corso grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco il recupero del mezzo spargisale della Provincia che ieri sera si è ribaltato lungo il tratto della Strada provinciale di spello SP249. Nessun ferito nell'incidente - scrive il sindaco - . La viabilità alternativa è segnalata nei tratti interessati. Sul posto i volontari della protezione civile comunale, pronti a garantire risposta a qualsiasi necessità urgente dovesse verificarsi in particolare per gli abitanti della frazione di Armenzano. I mezzi dei vigili del fuoco insieme a quelli della provincia di Perugia sono all'opera per rimuovere il veicolo".