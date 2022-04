Spedizione punitiva con le spranghe all'afromarket di via del Macello: un ferito e cinque denunciati

Cinque denunciati per la rissa a colpi di bastone e spranghe davanti all’afromarket di via del Macello.

L’episodio è avvenuto sabato sera, intorno alle 23. Al centro dello scontro due bande di nigeriani, come riporta il Corriere dell’Umbria, che si sono affrontate nel piazzale. Almeno una ventina di persone che si sono picchiate per strada, in mezzo alle auto in sosta o in transito.

Cinque sono state fermate e denunciate dai carabinieri della stazione di Perugia chiamati dai residenti allarmati da urla e rumori, da persone che si inseguivano o che spaccavano vetrine.

Secondo gli investigatori potrebbe anche trattarsi di una spedizione punitiva di un gruppo nei confronti di un’altra compagine di nigeriani.

Al vaglio delle forze dell’ordine anche i filmati delle telecamere di sicurezza pubbliche e private. Dai filmati si potrebbe risalire all’identità degli altri partecipanti alla rissa, fuggiti all’arrivo delle forze dell’ordine.

Si ipotizza che il gruppo arrivato armato potrebbe essere composto da amici di avventori che erano stati allontanati dal locale, per altro già al centro di altri episodi violenti che avevano portato a provvedimenti della Questura di Perugia e del Comune di Perugia.

Il gestore dell’attività ha riportato una ferita al braccio.