Speciale Tari 2022 a Perugia, ecco il nuovo metodo Arera: come funziona, le agevolazioni e bolletta più leggera per il 60% utenti

Dopo incertezze, la complessità del calcolo e il rischio di aumenti importanti nel 2022, alla fine si è fatto chiarezza e sono arrivate buone notizie sulla Tari. Con il nuovo metodo Arera a Perugia la Tari diminuisce per circa il 60 % delle famiglie e i piccoli aumenti che si registrano per le utenze non domestiche vengono nei fatti sterilizzati attraverso contributi legati alla pandemia Covid. Agevolazioni tutte confermate nel piano Tari di quest'anno. "Il nuovo metodo Arera - ha spiegato l'assessore all'ambiente, Otello NUmerini - tende ad incanalare tutto il sistema verso l'efficientamento dei servizi ed a premiare sempre più i cittadini virtuosi. Quest'anno la manovra tariffaria ci consente di tenere la Tari sotto controllo e di alleggerirla per la maggior parte delle famiglie perugine. Nello stesso tempo le agevolazioni legate al Covid ci permettono di mantenere le tariffe delle utenze non domestiche su livelli pressoché simili a quelli del 2021". Nei fatti, a Perugia la Tari diminuisce per circa il 60 % delle famiglie.



Con il nuovo metodo, cambia la ripartizione tra costi fissi e costi variabili, con alcune voci, come ad esempio quelle relative al costo del personale direttamente impiegato nei servizi, che dalla parte fissa passano a comporre quella variabile. Tale diversa contabilizzazione porta a compimento quella che è la ratio dell'intera normativa sui rifiuti, che punta a fare in modo che la componente legata alla quantità di rifiuti prodotti, quella variabile, seppure prrsuntiva, debba essere prevalente. Questo scostamento dei costi produci mutamenti delle tariffe. La quota fissa della tariffa, quella legata ai mq, subisce una diminuzione, mentre la quota variabile, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, per le utenze domestiche, e all'attività svolta per le utenze non domestiche regisyra un aumento. Nei fatti, a Perugia la Tari diminuisce per circa il 60 % delle famiglie.

LE SCADENZE

Le quattro scadenze individuate sono: prima rata entro il 30 giugno 2022; seconda rata entro il 31 agosto 2022; terza rata entro il 31 ottobre 2022 e quarta rata entro il 2 dicembre 2022. Resta consentita la facoltà di pagare l'importo della tassa in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2022 oppure entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

LE AGEVOLAZIONI

L’amministrazione comunale ha confermato in ogni caso le agevolazioni per le utenze domestiche riferite ai contribuenti sulla base delle fasce Isee previste dal vigente regolamento (esenzione per Isee fino a 6mila euro, riduzione del 50% per Isee compresi fra 6.001 e 7.500 euro e riduzione del 30% per Isee da 7.501 a 9mila euro).

Per le utenze non domestiche l’eventuale incremento sarà mediamente azzerato per il 2022 grazie alle risorse del D.L. n. 73/2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2021, destinate a finanziare apposite riduzioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle attività per effetto dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento al periodo di emergenza (cessato il 31 marzo). Al riguardo si prevedono i seguenti abbattimenti tariffari, con un minor gettito di circa 300mila euro e circa 2mila utenze interessate:

Sono inoltre confermate le percentuali di riduzione della quota variabile della tariffa (da un minimo del 4% a un massimo del 20%) per le utenze non domestiche in funzione dei quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e quelle per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta con incentivi fino a 35 euro.

I TERRITORI - RISARCIMENTO DISAGIO AMBIENTALE

Infine, vengono previste riduzioni per il disagio ambientale per un importo di circa 120mila euro per le utenze ubicate nei perimetri degli impianti di smaltimento di Ponte Rio, Pietramelina e Borgo Giglione, rispettivamente nella misura del 50% (Ponte Rio) e 35% (Pietramelina e Borgo Giglione) per le utenze domestiche in fascia rossa, e del 30% (Ponte Rio) e 15% (Pietramelina e Borgogiglione) per le utenze non domestiche in fascia arancione.