Speciale meteo Natale e S.Stefano in Umbria e in Italia. Le previsione 3Bmeteo e un primo sguardo sulla Fine dell'Anno

Almeno sul versante meteo arrivano buone notizie per le festività di Natale e Fine dell'Anno oltre che per le spese di riscaldamento ai tempi delle super-bollette per le famiglie umbre. L'esperto di 3Bmeteo.com, Edoardo Ferrara, in esclusiva per i nostri siti del gruppo Citynews, ha tracciato una previsione approfondita per Natale 2022 in Umbria ma anche per il resto del Paese dati gli spostamenti per le vacanze.

“Da giovedì e per tutti i giorni successivi che ci traghetteranno fino a Natale e Santo Stefano è previsto un tempo stabile a causa della presenza dell’alta pressione, ma non sempre soleggiato, ma senza rischio di piogge e nevicate in montagna". Il clima avrà davvero poco di invernale - sempre secondo 3Bmeteo - non sarà particolarmente freddo anzi a tratti molto mite al Centro (12-14 gradi) e CentroSud (picco di 15-16 gradi), con punte anche di oltre 18-20°C all’estremo Sud, Sardegna e Sicilia.” Qualche disagio in questi territori: "Nubi medio-basse e locali banchi nebbiosi insisteranno in particolare in Pianura Padana e lungo il versante tirrenico, mentre tra Liguria, Nordovest Toscana e sulla Venezia-Giulia potranno insistere locali piovaschi o pioviggini".

TENDENZA FINO A FINE ANNO - “Il tempo non dovrebbe subire particolari scossoni fino a fine anno, sebbene l’anticiclone potrebbe venire disturbato da qualche modesto impulso instabile di passaggio, ma il vero inverno, almeno per ora, non si farà ancora vedere sull’Italia".