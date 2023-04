Soldi spariti dai fallimenti, commercialista condannata dalla Corte dei conti: "Restituisca allo Stato 800mila euro"

La Corte dei conti ha condannato una commercialista, accusata e condannata dalla giustizia penale a 4 anni per la sparizione dei soldi da alcuni fallimenti di cui era curatore fallimentare (Valigi s.p.a. per 435.813,43 euro, Salumificio Bettona s.r.l. per 130.387,78 euro e ICAP s.p.a. per 253.327,82 euro solo per ricordarne alcuni).

Nel 2019 la Corte dei conti aveva riconosciuto la prescrizione dell’azione per ottenere il pagamento dei quanto sottratto a creditori e allo Stato. Adesso una decisione contraria dopo che la Procura regionale ha convenuto in giudizio la commercialista perché in qualità di curatore fallimentare presso il Tribunale di Perugia avrebbe arrecato un “danno da mancato incameramento di crediti erariali, a titolo di Imposta di registro, Invim, Irpeg, Iva ed Imposta di registro straordinaria, relativi ad alcune procedure fallimentari, di importo pari ad 818.529,03, danno equitativamente determinato in 600.000,00, causato al Ministero della Giustizia, per un totale complessivo di 418.529,03 euro oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza di giudizio”.

La donna, difesa dagli avvocati Mario Rampini, Federica Pasero e Lorena Chiaccherini, è stata assolta per prescrizione, individuando “il dies a quo” della prescrizione nel febbraio 2010, data della prima sentenza della Corte di Cassazione e, considerato che il primo atto interruttivo. Il 1° agosto 2022 la Procura ha riassunto il giudizio, limitatamente al danno patrimoniale diretto causato al Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate.

E su questa ipotesi i giudici contabili hanno dato ragione alla Procura, con condanna della professionista al pagamento di 818.529,03 euro e alle spese processuali. I 600mila euro derivanti dal danno d'immagine sono, invece, prescritti.