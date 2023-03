Cantante e influencer inseguita dai creditori: accusata di aver fatto sparire una Smart pignorata

Cantante, influencer, donna di spettacolo, venditrice di prodotti online, accusata da molti di non pagare gli artisti che si esibiscono nelle serate da lei organizzate (inseguita per questo da Striscia la Notizia) e con diversi procedimenti penali in cui rispondere di minacce sui social e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

La donna, difesa dall’avvocato Aldo Poggioni, è accusata di avere “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” in qualità di titolare di un’agenzia di spettacolo, “quale proprietario e custode dell’autovettura Smart … bene pignorato” su istanza di una creditrice, “nel corso della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Perugia, “sottraeva il predetto bene affidato alla sua custodia, tanto che l’ufficiale giudiziario effettuava due accessi presso la sede legale dell’attività senza rinvenirlo”.