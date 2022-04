Spara contro la fidanzata in discoteca a Balanzano, fermato un sospettato

C’è un sospettato per il colpo di arma da fuoco esploso in una discoteca alla periferia di Perugia. Si tratterebbe di un 30enne tunisino, arrestato in esecuzione di una precedente condanna per spaccio di droga. Testimoni e riscontri porterebbero direttamente a lui.

L’uomo, come riporta il Corriere dell’Umbria, difeso dall’avvocato Donatella Panzarola, sarebbe stato individuato attraverso le testimonianze del personale di sicurezza della discoteca dove è avvenuto il fatto e dal fatto che il colpo di pistola, presumibilmente un’arma a salve, sarebbe stato indirizzato verso una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione in via Settevalli dai Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni e di Perugia.

Alcune sere fa l’uomo avrebbe estratto la pistola e dopo averla puntata contro la sua ex fidanzata, con la quale aveva litigato per gelosia, avrebbe esploso un colpo.

Un addetto alla vigilanza ha notato la scena e ha colpito l’uomo al braccio, indirizzando il colpo (a salve) verso l’alto, per poi portare fuori dal locale l’arrestato.