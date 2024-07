Deruta, spara contro il vicino per gelosia: "Frequentava la mia donna". Condannato

La Procura di Spoleto aveva chiesto 12 anni di reclusione per tentato omicidio. Al termine del dibattimento il giudice del Tribunale penale di Spoleto ha derubricato l’accusa in lesioni e condannato l’imputato a 2 anni e 6 mesi, disponendo l’immediata scarcerazione.

L’imputato, difeso dall’avvocato Cristina Zinci, era accusato di aver esploso tre colpi di arma da fuoco, da due fucili diversi, contro un vicino di casa, procurandogli ferite alla coscia destra e sinistra, a un piede e una molto grave alla caviglia, con serie probabilità di non poter tornare a camminare.

La vittima dell’aggressione si è costituita parte civile tramit l’avvocato Anacleto Ferranti, riferendo di aver avuto dei dissidi con il vicino, per via di una donna che entrambi avrebbero frequentato, ma che quella relazione lui l’aveva troncata da tempo. L’imptuato, però, non sarebbe stato dello stesso avviso e per gelosia lo avrebbe aggredito e preso di mira con due fucili. La vittima ha raccontato che nei giorni precedenti il vicino gli avrebbe detto, più volte “tanto prima o poi te la faccio pagare, te lo faccio assaggiare”, riferendosi al fucile.

Secondo la ricostruzione dell’accusa l’imputato avrebbe atteso il rivale lungo la strada, davanti al palazzo dove si trova l’abitazione di entrambi, con in bracco una doppietta. Con l’arma avrebbe sparato un primo colpo, andato a segno. Dalla seconda canna non sarebbe partito il proiettile, forse per un difetto dell’arma o della cartuccia.

La vittima si sarebbe rinchiusa in garage, ferito, in cerca di aiuto. Sempre secondo l’accusa l’imputato sarebbe rientrato in casa e avrebbe preso un secondo fucile, un sovrapposto. Dopo aver forzato la porta del garage, avrebbe fatto fuoco, per due volte, ferendo la vittima alla coscia destra e sinistra, a un piede e alla caviglia. Chiamando poi le forze dell’ordine.

Motivo scatenante della lite la scoperta che una donna con la quale aveva una relazione, frequentava anche il vicino.