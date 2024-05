Rifornivano gli studenti di spinelli: assolti dall'accusa di spaccio di droghe leggere

Due persone, un marocchino e un italiano, difesi dagli avvocati Gabrio Giannini e Francesco Paolieri, sono stati assolti dall’accusa di possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti in quanto si trattava di droghe leggere.

I due erano finiti indagati nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di droga davanti alle scuole a Città di Castello nel 2018. Un giorno la Polizia si era presentata davanti ad un istituto scolastico, con i cani antidroga, e aveva effettuato dei controlli tra gli studenti che attendevano di entrare a scuola. Un ragazzo era stato trovato in possesso di uno spinello. Approfondendo le indagini erano saltati fuori i nomi dei due presunto spacciatori.

Una volta rintracciati erano stati trovati in possesso di droga, indagati e processati. Nel corso dell’udienza di oggi il giudice monocratico Alessandra Grimaccia ha pronunciato sentenza di assoluzione in quanto si trattava di droghe leggere e in modica quantità.