Perugia, quasi un etto di hashish nel calzino: arrestato

La polizia di Perugia ha arrestato un 53enne - cittadino italiano con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti e per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia a mano armata e resistenza a pubblico ufficiale - per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L'uomo è stato sorpreso con circa 90 grammi di hashish nascosti in un calzino. Tutto è cominciato con la telefonata dell'uomo alla polizia per denunciare l'aggressione subita dalla compagna.

Il 53enne è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice ha applicato all’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Il 53enne è stato portato a Capanne.