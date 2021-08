Studente spediva pacchi di droga in tutta Italia: arresto confermato e indagini sui destinatari

Gli investigatori stanno tracciando i pacchi per ricostruire la rete di spaccio dello stupefacente

Il giudice per la indagini preliminari ha convalidato l’arresto del giovane studente bloccato nella serata del 29 luglio, da personale della Polizia di Stato, in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish presso la sua abitazione in centro storico.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura avevano sorpreso il giovane intento a consegnare 20 pacchi ad un ignaro corriere, pronto alla consegna di plichi contenente la sostanza stupefacente ai destinatari indicati dal mittente spacciatore.

L'insospettabile studente dalla casa in centro a Perugia spediva tramite corriere pacchi di droga a domicilio

Le attività di perquisizione scaturite consentivano di rinvenire all’interno dei pacchi in spedizione 1 chilogrammo e mezzo di sostanza tipo marijuana, e presso l’abitazione di 3 chili di marijuana e di 1 chilo, circa, di hashish celata in un ripostiglio. All’interno dell’abitazione del giovane studente veniva rinvenuto il materiale utile al confezionamento della sostanza; macchina sottovuoto, nastro isolante, carta da imballaggio pluriball.

Centro storico, lo studente che inviava droga tramite corriere: pagamento in bitcoin, affare da 24mila euro a settimana

Le indagini, che erano iniziate dopo un arresto operato in altra località, di un soggetto al quale era pervenuto un pacco con all’interno della sostanza stupefacente, e con l’indicazione di un fittizio nominativo perugino, avevano consentito, seguendo il percorso dei corrieri express, di individuare lo studente che settimanalmente inviava sostanza, del tipo citata, a molteplici destinatari in tutta Italia.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi del caso tesi ad individuare gli eventuali complici del giovane nella rete di commercializzazione degli stupefacenti scoperta.