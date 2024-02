L'unico lavoro mai fatto è lo spacciatore: revocato il permesso di soggiorno

Il suo unico lavoro accertato è lo spaccio di droga (con tanto di condanna), ma per la questura non vale per ottenere il permesso di soggiorno. E anche il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ritiene che non sia una professione lecita né utile ad ottenere il documento.

Uno straniero ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dal Questore di Terni in base alle “esigenze di sicurezza pubblica, in ragione di una condanna a 2 anni per detenzione di stupefacenti a fini di vendita, dell’associarsi a soggetti con precedenti penali o di polizia e della mancanza di attività lavorative lecite” da almeno tre anni.

Il ricorrente sostiene di essersi trasferito in Francia, dove ha lavorato nel 2021 e nel 2022, senza poter rientrare in Italia a causa delle restrizioni Covid.

Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato e deve essere respinto in quanto non vi è prova che risiedesse in Italia, né che avesse comunicato il suo trasferimento in Francia, ma soprattutto è la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è sorretta “da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato”. Nel caso in questione “il ricorrente era stato trovato in possesso di 110 grammi di eroina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente” e quanto all’inserimento sociale per quanto “abbia legami famigliari in Italia”, per circa “tre anni prima della revoca (periodo che comprende i fatti che hanno condotto alla condanna), non risultasse aver svolto alcuna attività lavorativa in Italia”.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della revoca del permesso di soggiorno.