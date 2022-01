Blitz in centro storico a Perugia: studente con 200mila euro di droga e un fucile, arrestato e rinchiuso in carcere

Blitz della polizia in centro storico a Perugia, studente in manette e maxi sequestro di marijuana e hashish. Gli agenti della Squadra Mobile e i militari del centro cinofili della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago hanno perquisito un box di un condominio, trovando 17 chili di hashish e 7 chili di marijuana. Trovati e sequestrati anche un fucile calibro 22 detenuto illegamente e 1300 euro in contanti. I poliziotti hanno arrestato uno studente italiano di 28 anni. In casa del ragazzo gli agenti hanno trovato altri 500 grammi di droga, appunti inerenti all’attività di spaccio, denaro in contanti, materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione.

Gli agenti della Mobile hanno anche perquisito l’abitazione di un altro studente italiano, coetaneo del primo, trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente e di una pistola beretta cal. 9x21. L'arma, legalmente detenuta, è stata ritirata a scopo cautelativo. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.

Il 28enne è stato arrestato e su disposizione del pm di turno della Procura di Perugia, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.

Secondo la ricostruzione della polizia "lo stupefacente, al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro, una volta immesso sulle piazze di spaccio".