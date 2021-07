Spaccia nel piazzale del cimitero, preso dalla Polizia mentre cede la dose

Spaccia al cimitero di Sant'Andrea delle Fratte, ma il via vai di auto mette in allarme la Polizia.

Una Volante, nella giornata di ieri, ha assistito ad uno scambio tra alcuni occupanti un veicolo fermo in sosta e un uomo appena giunto sul posto. Subito intervenuti gli agenti hanno perquisito l’uomo che era in piedi fuori dal veicolo, un cittadino albanese del ’76, trovandogli addosso due involucri in cellophane contenente cocaina per un peso fi 1 grammo e mezzo. L’esame delle auto e delle altre persone presenti, invece, dava esito negativo.

Le persone presenti, due umbri, ammettevano che si trovavano lì per acquistare della cocaina. Per tale motivo, si procedeva all’arresto in flagranza del pusher e al sequestro dello stupefacente, dello smartphone e della somma di 200 euro, provento dell’attività di spaccio.