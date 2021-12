Si ferma con l'auto davanti al bar e spaccia droga dal finestrino dell'auto: arrestato 39enne

L’appuntamento con i clienti è davanti al bar, arriva in auto e senza neanche scendere consegna la dose e intasca 80 euro. Per un 39enne di Bastia Umbra, però, sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dal personale dell’Anticrimine del Commissariato di Assisi, dopo che in estate erano giunte voci e lamentele per uno “strano giro” davanti ad un’attività commerciale, proprio quando c’era il 39enne.

I poliziotti attivavano le indagini con pedinamenti, appostamenti e fermando uno degli acquirenti. Trovato in possesso di un involucro con un grammo di cocaina, raccontava subito di averlo acquistato dal 39enne e che una parte della droga l’aveva già consumata nel bagno del bar.

Le analisi sul residuo della dose rivelavano un principio attivo molto alto, segno dell’elevata qualità dello stupefacente.

Le indagini proseguivano con altri fermi di clienti e sequestri di droga, con lo studio delle modalità di gestione dello spaccio da parte del 39enne. Le informative venivano portate all’attenzione della magistratura ai fini dell’emissione di un provvedimento cautelare.

Misura degli arresti domiciliari che veniva eseguita nel fine settimana, accompagnata dall’emissione di un Daspo urbano che gli vieta di entrare nel locale o anche solo sostare nei pressi del bar, per un periodo tra 1 e 5 anni.