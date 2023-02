Giovane in overdose, scattano le indagini e in quattro finiscono davanti al giudice per spaccio

Spacciavano droga a una ventina di clienti affezionati, fino a 20 dosi al mese. In quattro sono finiti sotto processo per spaccio di droga .

Gli imputati, difesi dagli avvocati Claudia Minelli, Vincenzo Bochicchio e Camillo Carini, sono accusati di “avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto in tempi diversi sostanza stupefacente del tipo eroina a titolo gratuito o al prezzo di favore di 10/20 euro al grammo per circa venti volte nel semestre luglio-dicembre 2018” a un giovane a Perugia.

Il quartetto avrebbe spacciato anche a Corciano, rifornendo un altro giovane “per circa tre volte nei mesi di novembre e dicembre 2018” con mezzo grammo per volta al costo di 20 euro.

Quaranta euro a dose, invece, per un altro acquirente a Perugia, che poi “la divideva” con un amico.

Spaccio che proseguiva senza sosta tra Perugia e Corciano con tanti altri acquirenti che si rifornivano dal gruppo, “per circa dieci volte sino al giorno 19 novembre 2018” per quanto riguarda altri clienti affezionati, “alternandosi nelle consegne pur utilizzando la medesima utenza telefonica”.

Con il nuovo anno non cambiavano le modalità di spaccio, ma i prezzi subivano un rialzo. Così un grammo di eroina arrivava a costare 60 euro, quanto pagato da un acquirente “per circa 40 volte” in cui si sarebbe rifornito.

Venti euro è quanto pagato da un giovane per 0,3 grammi di eroina, per almeno 20 episodi di spaccio.

Pagava 50 euro, invece, un altro cliente per 1 grammo di eroina, acquistata per 60 volte in quattro mesi.

Poi ci sarebbero i fedelissimi, con 120 acquisti in un anno e mezzo, pagando 50 euro a dose.

L’indagine era scattata dopo l’overdose di un giovane che aveva comperato la droga a Perugia e si era sentito male ad Assisi, dove era avvenuto il consumo.

Gli investigatori erano risaliti al gruppo attraverso le testimonianze degli acquirenti episodi di spaccio.