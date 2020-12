Blitz nel casolare a Perugia, spacciatore arrestato: cocaina, soldi e cellulari

Preso. Mesi di indagini, pedinamenti e osservazioni hanno dato i loro frutti. I carabinieri di Valfabbrica hanno arrestato un 40enne italiano. Secondo i militari l'uomo aveva preso in mano il giro d'affari di uno spacciatore albanese arrestato a fine ottobre. Così lo hanno seguito e controllato. La mattina del 3 dicembre è scattato il blitz.

Il 40enne è stato fermato alla guida dell'auto. Nel poggiatesta i carabinieri hanno trovato 11 grammi di cocaina. E non è finita qui. L'uomo è stato portato nel suo casolare-laboratorio, a Perugia, in località Sodo degli Ebrei. I militari hanno trovato altri 170 grammi di cocaina, 3mila euro in contanti, cinque bilance di precisione.

Poi ci sono i cellullari. Due telefoni: uno privato, l'altro per gestire lo spaccio. Il giro d'affari, secondo i carabinieri, è "ingentissimo": 30 clienti al giorno, tanto che i due telefoni non hanno mai smesso di squillare anche durante il blitz. Arrestato.