Spaccia vicino al Tribunale penale di Perugia, inseguito e arrestato

Spaccia vicino al Tribunale penale di Perugia, ma viene individuato dalla Polizia e tenta la fuga gettando la droga per strada, ma viene preso e trovato anche in possesso di un coltello a serramanico e finisce in manette.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un 23 magrebino trovato in possesso di 85 involucri di cocaina ed eroina. Il personale delle Volanti, infatti, nei pressi di via XIV Settembre, ha notato due giovani con atteggiamento sospetto. Dopo averli avvicinati, con uno scatto repentino, uno dei due soggetti si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’altro, invece, a seguito di un breve inseguimento – nel corso del quale si è disfatto di una bustina in plastica – è stato raggiunto dagli operatori che lo hanno sottoposto a controllo con esito positivo.

Nascosti tra gli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a serramanico; nella bustina, invece, gli agenti hanno trovato 85 involucri di eroina e cocaina, confezionati e pronti per la cessione.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati all’identificazione dell’altro soggetto datosi alla fuga.