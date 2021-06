Perugia, si allentano coprifuoco e norme anti Covid e al Borgo bello tornano gli spacciatori

L’estate fa capolino anche la sera e, complice l’allentamento del coprifuoco e delle altre norme anti Covid, torna anche la vita sociale in centro storico: tavolini pieni, tante persone a passeggio e spacciatori in azione.

Insieme alle persone in centro storico, infatti, sono ricomparsi anche gli spacciatori, con base nei luoghi più interessati dalla vita notturna. Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, in maniera aperta, ad esempio, in corso Cavour.

Da qualche giorno, segnalano i residenti e i commercianti, si aggirano tre persone, presumibilmente magrebine, che stazionano all’interno del locale dei distributori automatici di bevande, oppure ai giardini con la fontana del tritone, affianco alla chiesa di Sant’Ercolano.

Aspettano i clienti senza neanche nascondersi e scambiano dosi per denaro incuranti dei passanti. Uno di questi, in particolare, con il volto da ragazzino, arriva con uno scooter, lo parcheggia in cima a via Campo Battaglia e si confonde subito in mezzo ai tanti giovani, passando per uno di essi. Fa avanti e indietro più volte, con lo scooter, per rifornirsi di droga da vendere o da consegnare ai sodali che presidiano la zona.

Da qualche giorno al Borgo bello è comparso anche uno straniero, in evidente stato di bisogno, che si aggira perennemente ubriaco nella zona, dormendo dove capita. Ieri, sotto la pioggia improvvisa del pomeriggio, cercando un riparo è scivolato e caduto sulle scalette di Sant’Ercolano, venendo aiutato dall’addetto della Gesenu che effettua la raccolta porta a porta. Mentre stamattina era appoggiato, dormiente, alla saracinesca dell’edicola di Sant’Ercolano.