Banda dello spaccio in manette, quattro arresti a Perugia: una loro dose killer ha ucciso una 35enne

Banda dello spaccio in manette. I carabinieri di Perugia hanno smantellato il gruppo che smerciava cocaina, eroina, hashish e marijuana a Santa Lucia, Fontivegge e in altre zone della città.

Il blitz è scattato nel pomeriggio del 16 agosto a Corciano e a Perugia. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini tunisini e uno di nazionalità polacca, due dei quali già rinchiusi nel carcere di Capanne. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dall’Ufficio del Gip del Tribunale di Perugia. I quattro soggetti arrestati, tutti già noti alle forze dell’ordine, dovranno ora rispondere delle ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, mentre uno di loro sarà giudicato anche per il reato di omicidio colposo e morte come conseguenza di altro delitto.

Le indagini sono partite dopo la morte per overdose di una donna di 35 anni nell'aprile del 2020 a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri uno della banda, insieme a un complice, avrebbe venduto la dose killer alla ragazza.

Sempre secondo le indagini uno dei due tunisini capeggiava la banda e smerciava eroina, cocaina, hashish e marijuana nelle piazze di Santa Lucia, Fontivegge e nella periferia di Perugia insieme ai tre complici.