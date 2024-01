"Vi faccio i nomi dei trafficanti, ma dovete farmi uscire dal carcere", ma i giudici dicono "no": "Deve scontare 7 anni"

“Vi faccio i nomi di quelli che trafficano ingenti quantità di droga, voi però mi mettete ai domiciliari, anche con il braccialetto elettronico, ma basta che esco dal carcere”. Il Tribunale del Riesame, però, è di avviso diverso e lo lascia in carcere, così scatta il ricorso per Cassazione.

Un 45enne nigeriano ha presentato ricorso contro il rigetto dell’appello “avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico”, sostenendo che i giudici non abbiano ben valutato le “dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dall'imputato innanzi al pubblico ministero e ai riconoscimenti fotografici effettuati di personaggi, dediti al traffico di stupefacenti, di elevata caratura criminale”, senza attribuire alle stesse “rilevanza ai fini investigativi”.

Per i giudici di Cassazione “la doglianza, concernente solo le esigenze cautelari, non può trovare accoglimento” in quanto “insindacabile in Cassazione”. Il Tribunale del Riesame, inoltre, “ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, qualora il ricorrente fosse collocato in regime di arresti domiciliari, in considerazione di una pluralità di elementi”, primo fra tutti la condanna a 7 anni “ancora da espiare”. Condanna intervenuta perché “il ricorrente non è un mero spacciatore, ma un trafficante dedito alla commercializzazione di ingenti quantità di eroina” a partire dal 2008, “sia per sua stessa ammissione, avvenuta nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero di Perugia il 3 febbraio 2023, ove il ricorrente ha affermato di aver commercializzato ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina”. Quanto “alle dichiarazioni etero ed auto accusatorie, rese dal ricorrente” resta da valutare “l'effettività del contributo”, tanto più “che, allo stato, non risulta essere svolta alcuna attività investigativa sulla base di dette dichiarazioni”.

Ne consegue il rigetto dell’istanza e la condanna al pagamento di 3mila euro alla cassa delle ammende.